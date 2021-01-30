Коронавирусом в мире заразились уже более 100 млн человек

Коронавирус в мире. Карта: coronavirus.jhu.edu

https://racurs.ua/n149714-koronavirusom-v-mire-zarazilis-uje-bolee-100-mln-chelovek.html

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Пандемия коронавируса в мире привела к заражению уже более 100 млн человек.

По состоянию на субботу, 30 января, во всем мире зарегистрировали 102 млн 65 тыс. 711 случаев COVID-19. Скончались от болезни и ее осложнений 2 млн 206 тыс. 91 человек. Выздороветь смогли 74 млн 342 тыс. 758 человек. Об этом 30 января свидетельствуют данные Американского университета Джонса Хопкинса.

В список стран с количеством заражений более 5 млн человек входят Соединенные Штаты Америки, Индия и Бразилия. Лидируют с количеством зараженных США — здесь заболели 25,9 млн человек, умерли 436 тыс. 678 больных, а преодолеть болезнь смогли почти 16 млн человек.

В Индии коронавирус подхватили 10,7 млн граждан, а умерли — 154 тыс. 147 человек. Поправиться смогли более 10,4 млн человек. Третью позицию занимает Бразилия — здесь за время пандемии зарегистрировали 9,1 млн больных, из них умерли 222 тыс. 666 человек, а вылечились более 8 млн.

Напомним, британский штамм коронавируса, который появился совсем недавно, отличается от своего китайского «собрата» — для больных британским штаммом более характерны кашель, сильная усталость, боль в горле и мышцах.