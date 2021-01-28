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Ракурс
Коронавирус. Фото: IStock

Симптомы британского штамма коронавируса назвали ученые

28 янв 2021, 10:07
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Британский штамм коронавируса, который появился совсем недавно, отличается от своего китайского «собрата». Оказалось, что для больных британским штаммом более характерны кашель, сильная усталость, боль в горле и мышцах.

В то же время потеря обоняния встречается гораздо реже, чем у китайского варианта вируса. Об этом сообщает Национальная статистическая служба Великобритании.

Сообщается, что такие выводы были сделаны после обработки данных отобранных случайным образом 6 тыс. жителей Великобритании, у которых диагностировали коронавирус.

Отметим, что такие симптомы, как потеря обоняния и вкусовой чувствительности с новым штаммом проявляются реже, но они все равно находятся в числе трех основных симптомов заболевания, среди которых:

  • высокая температура;
  • постоянный кашель;
  • изменения во вкусовой чувствительности.

У большинства зараженных проявляется хотя бы один из этих трех симптомов, но некоторые люди сталкиваются с проявлением сразу нескольких симптомов. Во время исследования учитывались результаты людей, заболевших с середины ноября 2020 года по середину января 2021 года. Данные указывают на то, что новый штамм совместим с двумя генами, а не с тремя.


Из группы численностью 3,5 тыс. человек, заразившихся британским штаммом:

  • 35% кашляли;
  • 32% испытывали усталость;
  • 25% жаловались на боль в мышцах;
  • 21,8% испытывали боль в горле.

Из группы численностью 2,5 тыс. человек, заразившихся китайским штаммом:

  • 28% кашляли;
  • 29% испытывали усталость;
  • 21% жаловались на боль в мышцах;
  • 19% испытывали боль в горле.

Выяснилось, что у 16% заразившихся новым штаммом пропала вкусовая чувствительность, а 15% потеряли обоняние. Это меньше, чем у людей со старым штаммом (18% в обоих случаях). Данные по головной боли, затрудненному дыханию или диарее и рвоте оказались идентичными.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус SARS-CoV-2, который приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19, со временем мутирует, порождая новые штаммы. В конце 2020 года в Великобритании заявили об обнаружении нового, более опасного штамма этого заболевания. Недавно ученые сделали первое фото этого вируса.

Источник: Ракурс


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