Симптоми британського штаму коронавірусу назвали вчені

Коронавірус. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n149621-symptomy-brytanskogo-shtamu-koronavirusu-nazvaly-vcheni.html

Ракурс

Британський штам коронавірусу, який з’явився зовсім нещодавно, відрізняється від свого китайського «побратима». Виявилося, що для хворих британським штамом більш характерні кашель, сильна втома, біль в горлі та м’язах.

Водночас втрата нюху зустрічається набагато рідше, ніж у китайського варіанту вірусу. Про це повідомляє Національна статистична служба Великої Британії.

Повідомляється, що вчені дійшли висновку після обробки даних відібраних випадковим способом 6 тис. жителів Великої Британії, у яких діагностували коронавірус.

Зазначимо, що такі симптоми, як втрата нюху і смакової чутливості з новим штамом проявляються рідше, але вони все одно знаходяться серед трьох основних симптомів захворювання, серед яких:

висока температура;

постійний кашель;

зміни у смаковій чутливості.

У більшості заражених проявляється хоча б один з цих трьох симптомів, але деякі люди стикаються з проявом відразу декількох симптомів. Під час дослідження враховувалися результати людей, що захворіли з середини листопада 2020 року по середину січня 2021 року. Дані вказують на те, що новий штам сумісний з двома генами, а не з трьома.

З групи чисельністю 3,5 тис. осіб, що заразилися британським штамом:

35% кашляли;

32% відчували втому;

25% скаржилися на біль в м’язах;

21,8% відчували біль в горлі.

З групи чисельністю 2,5 тис. осіб, що заразилися китайським штамом:

28% кашляли;

29% відчували втому;

21% скаржилися на біль в м’язах;

19% відчували біль в горлі.

З’ясувалося, що у 16% тих, хто заразився новим штамом пропала смакова чутливість, а 15% втратили нюх. Це менше, ніж у людей зі старим штамом (18% в обох випадках). Дані щодо головного болю, ускладненого дихання або діареї та блювоти виявилися ідентичними.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус SARS-CoV-2, який призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19, згодом мутує, породжуючи нові штами. В кінці 2020 року у Великій Британії заявили про виявлення нового, більш небезпечного штаму цього захворювання. Нещодавно вчені зробили перше фото цього вірусу