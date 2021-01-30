Мощный циклон надвигается на Украину. Фото: Фокус

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Ракурс

Новый снежный циклон надвигается на Украину, ухудшение погодных условий ожидается с начала недели.

С понедельника, 1 февраля, в большинстве северных, центральных, Харьковской, Одесской, Николаевской областях прогнозируют значительный снег. В дневную пору суток в Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях обещают снег с переходом в дождь, гололед, налипание мокрого снега. Об этом сообщил украинский Гидрометцентр.

Кроме того, в южных регионах возможны порывы ветра 15−20 м/с. На дорогах северных, центральных, Харьковской областей прогнозируют гололедицу.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила, что такие погодные условия могут повлечь отключение энергоснабжения отдельных населенных пунктов и привести к нарушению движения автотранспорта на отдельных участках дорог.

Синоптики прогнозируют, что два ближайших дня, 30−31 января, на украинских дорогах, кроме юго-восточной части государства, ожидается гололедица. Сегодня в Украине прогнозируют снег, а на Закарпатье, в южных, восточных и большинстве центральных областей — снег с дождем. В восточных областях, Приазовье, днем и в Карпатах местами возможны порывы ветра 15−20 м/с. Температуру воздуха днем синоптики обещают от 2° мороза до 3° тепла, а в восточных и южных областях днем 2−7° выше нуля по Цельсию.

Напомним, последние дни снегопады засыпали Одесскую, Николаевскую, Черкасскую и Кировоградские области. «Укравтодор» и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям бросили огромное количество техники в эти регионы, чтобы ликвидировать последствия непогоды.