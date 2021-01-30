Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

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Коронавирус в Украине продолжает распространяться, ряд карантинных мер его не останавливает.

За минувшие сутки, 29 января, у 4 тыс. 685 украинцев обнаружили COVID-19. В частности, заболели 200 детей и 336 медицинских работников. В больницы попали 1 тыс. 906 человек, а 149 пациентов скончались. Выздоровели от болезни 11 тыс. 317 человек. За сутки было осуществили 41 тыс. 781 тестирование. Об этом 30 января сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

29 января больше всего больных обнаружили в Ивано-Франковской области — 412 человек. Еще 353 случая зарегистрировали во Львовской области, в Киеве — 341 случай, по 335 и 325 случаев в Днепропетровской и Киевской областях.

С начала пандемии в Украине заболели уже 1 млн 216 тыс. 278 человек, а выздоровели — 1 млн 14 тыс. 658 человек. Умерли от коронавируса 22 тыс. 628 украинцев.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев — 341 случай;

Винницкая область — 241 случай;

Волынская область — 146 случаев;

Днепропетровская область — 335 случаев;

Донецкая область — 170 случаев;

Житомирская область — 158 случаев;

Закарпатская область — 245 случаев;

Запорожская область — 220 случаев;

Ивано-Франковская область — 412 случаев;

Киевская область — 325 случаев;

Кировоградская область — 36 случаев;

Луганская область — 108 случаев;

Львовская область — 356 случаев;

Николаевская область — 84 случая;

Одесская область — 174 случая;

Полтавская область — 104 случая;

Ровенская область — 116 случаев;

Сумская область — 77 случаев;

Тернопольская область — 124 случая;

Харьковская область — 280 случаев;

Херсонская область — 52 случая;

Хмельницкая область — 123 случая;

Черкасская область — 155 случаев;

Черновицкая область — 186 случаев;

Черниговская область — 117 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, 29 января медики представили Календарный план вакцинации населения от коронавируса в 2021 году. Он предполагает дополнительную закупку около 15 млн доз вакцин от коронавируса, сама же вакцинация начнется в феврале.