Коронавирус вложил на больничные койки почти 2 тыс. украинцев за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n149712-koronavirus-vlojil-na-bolnichnye-koyki-pochti-2-tys-ukraincev-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине продолжает распространяться, ряд карантинных мер его не останавливает.
За минувшие сутки, 29 января, у 4 тыс. 685 украинцев обнаружили COVID-19. В частности, заболели 200 детей и 336 медицинских работников. В больницы попали 1 тыс. 906 человек, а 149 пациентов скончались. Выздоровели от болезни 11 тыс. 317 человек. За сутки было осуществили 41 тыс. 781 тестирование. Об этом 30 января сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
29 января больше всего больных обнаружили в Ивано-Франковской области — 412 человек. Еще 353 случая зарегистрировали во Львовской области, в Киеве — 341 случай, по 335 и 325 случаев в Днепропетровской и Киевской областях.
С начала пандемии в Украине заболели уже 1 млн 216 тыс. 278 человек, а выздоровели — 1 млн 14 тыс. 658 человек. Умерли от коронавируса 22 тыс. 628 украинцев.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев — 341 случай;
- Винницкая область — 241 случай;
- Волынская область — 146 случаев;
- Днепропетровская область — 335 случаев;
- Донецкая область — 170 случаев;
- Житомирская область — 158 случаев;
- Закарпатская область — 245 случаев;
- Запорожская область — 220 случаев;
- Ивано-Франковская область — 412 случаев;
- Киевская область — 325 случаев;
- Кировоградская область — 36 случаев;
- Луганская область — 108 случаев;
- Львовская область — 356 случаев;
- Николаевская область — 84 случая;
- Одесская область — 174 случая;
- Полтавская область — 104 случая;
- Ровенская область — 116 случаев;
- Сумская область — 77 случаев;
- Тернопольская область — 124 случая;
- Харьковская область — 280 случаев;
- Херсонская область — 52 случая;
- Хмельницкая область — 123 случая;
- Черкасская область — 155 случаев;
- Черновицкая область — 186 случаев;
- Черниговская область — 117 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, 29 января медики представили Календарный план вакцинации населения от коронавируса в 2021 году. Он предполагает дополнительную закупку около 15 млн доз вакцин от коронавируса, сама же вакцинация начнется в феврале.