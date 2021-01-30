Почему украинцы боятся вакцинироваться от COVID-19. Фото: vchasnoua.com

https://racurs.ua/n149711-pochemu-ukraincy-boyatsya-vakcinirovatsya-ot-covid-19-kommentariy-stepanova-video.html

Ракурс

Проблема с вакцинацией в Украине существует, она заключается в количестве людей, которые готовы делать бесплатную прививку от коронавируса.

Сейчас только 39% украинцев готовы вакцинироваться от COVID-19. В это число входят медицинские работники, которые работают в больницах, которые оказывают помощь инфицированным коронавирусом, а также экстренная медицинская помощь, включая водителей и мобильные бригады. Эти медработники входят в первый этап вакцинации. Об этом 29 января министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

По словам главы Минздрава, низкие показатели связаны с тем, что люди без соответствующего образования комментируют вопросы вакцинации.

У нас есть соответствующие эксперты. Я точно могу сказать, что мы будем вакцинироваться безопасной вакциной, которую допустят на рынок Украины, когда скажут, что она эффективна и безопасна, — отметил Степанов.

Напомним, 29 января медики представили Календарный план вакцинации населения от коронавируса в 2021 году. Он предполагает дополнительную закупку около 15 млн доз вакцин от коронавируса, сама же вакцинация начнется в феврале.

Результаты социологических исследований показали, что 52% украинцев не готовы прививаться от коронавируса, даже если прививки будут бесплатными. Готовы к бесплатной вакцинации 43% граждан.