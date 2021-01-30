Чому українці бояться вакцинуватися від COVID-19. Фото: vchasnoua.com

https://racurs.ua/ua/n149711-chomu-ukrayinci-boyatsya-vakcynuvatysya-vid-covid-19-komentar-stepanova-video.html

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Проблема з вакцинацією в Україні існує, вона полягає у кількості людей, які готові робити безкоштовне щеплення від коронавірусу.

Наразі лише 39% українців готові вакцинуватися від COVID-19. До цього числа входять медичні працівники, які працюють в лікарнях, які надають допомогу інфікованим коронавірусом, а також екстрена медична допомога, включаючи водіїв та мобільні бригади. Ці медпрацівники входять до першого етапу вакцинації. Про це 29 січня міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

За словами очільника МОЗ, низькі показники пов’язані з тим, що люди без відповідної освіти коментують питання вакцинації.

У нас є відповідні експерти. Я точно можу сказати, що ми будемо вакцинуватися безпечною вакциною, яку допустять на ринок України, коли скажуть, що вона ефективна та безпечна, — зазначив Степанов.

Нагадаємо, 29 січня медики представили Календарний план вакцинації населення від коронавірусу в 2021 році. Він передбачає додаткову закупівлю близько 15 млн доз вакцин від коронавірусу, сама ж вакцинація розпочнеться у лютому.

Результати соціологічних досліджень показали, що 52% українців не готові вакцинуватись від коронавірусу, навіть якщо щеплення будуть безкоштовними. Готові до безкоштовної вакцинації 43% громадян.