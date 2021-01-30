Нескоромного оголосили в розшук. Фото: Сергій Нуженко

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Дмитра Нескоромного, колишнього першого заступника голови Служби безпеки України, оголосили в розшук.

Підозрюваного оголосили у всеукраїнський та міждержавний розшуки. Наразі правоохоронці не знають його місцезнаходження. Також перевіряються дії Нескоромного, а саме плівки з записами, які можна трактувати як порушення закону про державну зраду. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на прес-службу СБУ.

Слідчі ГСУ СБУ оголосили Нескоромного в розшук. Його місце знаходження не встановлено. Слідчі, крім того, аналізують матеріали, опубліковані в ЗМІ, щодо наявності в діях Дмитра Нескоромного ознак вчинення злочину передбаченого ст. 111 державна зрада КК України, — зазначили в спецслужбі.



Нагадаємо, колишнього першого заступника голови Служби безпеки України Дмитра Нескоромного та полковника «Альфи» Юрія Расюка підозрюють в організації готування вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

27 січня Нескоромному оголосили про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 14 (готування до злочину), ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою) та ст. 348 (посягання на життя правоохоронця) Кримінального кодексу України. Також СБУ оприлюднила докази причетності Нескоромного до організації замовного вбивства.