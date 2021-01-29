Матіос розповів про візит Нескоромного до Зеленського і роль підсанкційного прокурора Кулика

https://racurs.ua/ua/n149673-vbyvstvo-v-sbu-matios-rozpoviv-pro-vizyt-neskoromnogo-do-zelenskogo.html

Ракурс

Справу про замовне вбивство в СБУ прокоментував колишній головний військовий прокурор Анатолій Матіос. Він також розповів про роль екс-прокурора Костянтина Кулика, який нині перебуває під санкціями США, у цій справі, а також про візит до президента Володимира Зеленського підозрюваного у справі Дмитра Нескоромного.

Колишні два моїх підлеглих… Ці два прізвища — це Василь Бурба і Костянтин Кулик, що перебуває під санкціями, який повинен був торік у грудні бути призначеним заступником Наумова у внутрішній безпеці… Призначення Кулика у внутрішню безпеку, від переляку Наумова чи бажання протистояти тим загрозам, які він відчував від Нескоромного, призвело до комбінування цієї ситуації. І все, що відбувалося з розслідуванням, координували і здійснювали безпосередньо дві ці особи — один який не перебуває у СБУ, другий — який номінувався, — сказав Матіос в ефірі програми «Народ проти» на одному з телеканалів.

Матіос також зазначив про візит Нескоромного на Банкову.

Я одного не збагну — якщо так все скурпульозно і комбінаційно відбувалося, то що робив Нескоромний у президента за день? Якщо президента «в темну» використовують для оперативних ігор, то тоді у нас президент хто? — довірена особа спецслужби чи людина, яка грається у танчики у пісочниці? Це не справа президента, — зазначив колишній головний військовий прокурор.



Нагадаємо, екс-заступнику голови Служби безпеки Дмитру Нескоромному оголошено про підозру у вчиненні злочину — організації підготовки вбивства начальника головного Управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. 23 січня СБУ попередила замовне вбивство свого співробітника і затримала одного з його організаторів, який є чинним працівником СБУ.

Тоді в СБУ повідомили про змову кількох осіб, які нібито розробили план вчинення злочину. Організатор підшукав виконавця і запропонував за вбивство 50 тис. дол.