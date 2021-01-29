Триває розробка вакцин від коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n149672-u-novavax-rozpovily-naskilky-efektyvnou-proty-riznyh-shtamiv-koronavirusu-ie-yihnya-vakcyna.html

Ракурс

Вакцина від коронавірусу, котру розробляє американська компанія Novavax, продемонструвала ефективність у 89,3% проти так званого «британського» штаму. Проти «традиційного» коронавірусу ефективність вакцини виявилася ще більшою і становить 95,6%.

Про це повідомляє прес-служба Novavax, посилаючись на результати проміжних досліджень, проведених у Великій Британії.

Водночас проти виявленого в Південній Африці штаму коронавірусу ефективність вакцини виявилася значно меншою — лише 49,4%. При цьому серед учасників випробувань, у яких не було ВІЛ, ефективність становила близько 60%.

Випробування вакцини від Novavax відбуваються у Великій Британії, США, Мексиці та Південно-Африканській Республіці.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер привітав результати досліджень вакцини від Novavax у Великій Британії.

Тепер наш регулятор ліків оцінить вакцину, — додав Джонсон. — Якщо її буде схвалено, ми замовимо 60 мільйонів доз.

Нагадаємо, експерти вважають, що широкий доступ до вакцин від COVID-19 Україна зможе отримати лише у 2023 році.