Продолжается разработка вакцин от коронавируса

https://racurs.ua/n149672-v-novavax-rasskazali-naskolko-effektivnoy-protiv-razlichnyh-shtammov-koronavirusa-yavlyaetsya.html

Ракурс

Вакцина от коронавируса, которую разрабатывает американская компания Novavax, продемонстрировала эффективность в 89,3% против так называемого «британского» штамма. Против «традиционного» коронавируса эффективность вакцины оказалась еще больше и составляет 95,6%.

Об этом сообщает пресс-служба Novavax, ссылаясь на результаты промежуточных исследований, проведенных в Великобритании.

В то же время против обнаруженного в Южной Африке штамма коронавируса эффективность вакцины оказалась значительно меньше — только 49,4%. При этом среди участников испытаний, в которых не было ВИЧ, эффективность составила около 60%.

Испытания вакцины от Novavax происходят в Великобритании, США, Мексике и Южной Африке.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на своей странице в социальной сети Твиттер поприветствовал результаты исследований вакцины от Novavax в Великобритании.

Теперь наш регулятор лекарств оценит вакцину, — добавил Джонсон. — Если она будет одобрена, мы закажем 60 млн доз.

Напомним, эксперты считают, что широкий доступ к вакцинам от COVID-19 Украина сможет получить только в 2023 году.