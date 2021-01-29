Бой под Крутами — Зеленский, Разумков и Шмыгаль почтили память героев

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Бой под Крутами и память украинских героев, которые отдали свою жизнь, сдерживая наступление большевиков на Киев, почтили президент Владимир Зеленский вместе со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Высокопоставленные чиновники 29 января приняли участие в мероприятиях ко Дню памяти Героев Крут. Об этом сообщает пресс-служба украинского парламента.

Участники мероприятия возложили цветы к памятному Кресту героям Крут и почтили героев минутой молчания.

Напомним, бой на железнодорожной станции Круты 29 января 1918 года, в котором украинские воины, юноши и студенты сдержали наступление большевиков на Киев, стал символом героизма и самопожертвования молодежи в борьбе за независимость.