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Погода в Украине. Фото: narodna-pravda.uа

Погода в Украине — на каких трассах восстановлено движение транспорта (СПИСОК)

29 янв 2021, 10:36
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Погода в Украине 29 января продолжает оставаться сложной — циклон переместился в центральные и северо-восточные области.

Осадки в виде снега ожидаются в большинстве областей, на дорогах гололедица, температура воздуха днем ​​от 3° мороза до 7° тепла, сообщили в украинском Гидрометцентре.

В горах на Ивано-Франковщине и Закарпатье ожидается значительная снеголавинная опасность.

В «Укравтодоре» сообщили о возобновлении движения на:

  • М-15 Одесса Рени (Бухарест), на участках км 11+700 — км 40+000, км 118+000 — км 306+149 в Одесской области;
  • Н-24 Благовещенское — Николаев, км 42+476−110+140 в Николаевской области;
  • М-03 Киев — Харьков — Довжанский, км 126+700−395+064 в пределах Полтавской области.

Сняли ограничения движения грузовых транспортных средств по дорогам общего пользования государственного значения в Киевской области и на въезд в Киев.

В Одесской области удалось разблокировать левый и правый проезд и обеспечить проезд легкового транспорта на участках Любашевка-- Троицкое, Троицкое — Маяки, Чапаево — Знаменка, Знаменка — Одесса.

В Николаевской области завершили работы для обеспечения проезда М-13 Кропивницкий — Платоново (на Кишинев) на всей протяженности дороги в пределах области.


29 января в результате осложнения погодных условий в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 358 населенных пунктов в 7 областях, а именно:

  • Николаевская -140,
  • Одесская — 133,
  • Кировоградская — 38,
  • Днепропетровская — 19,
  • Запорожская -17,
  • Херсонская — шесть
  • Киевская — пять.

Ранее мы сообщали, что снежный шторм в Украине заблокировал некоторые трассы.

Источник: Ракурс


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