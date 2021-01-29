Погода в Украине. Фото: narodna-pravda.uа

https://racurs.ua/n149670-pogoda-v-ukraine-na-kakih-trassah-vosstanovleno-dvijenie-transporta-spisok.html

Ракурс

Погода в Украине 29 января продолжает оставаться сложной — циклон переместился в центральные и северо-восточные области.

Осадки в виде снега ожидаются в большинстве областей, на дорогах гололедица, температура воздуха днем ​​от 3° мороза до 7° тепла, сообщили в украинском Гидрометцентре.

В горах на Ивано-Франковщине и Закарпатье ожидается значительная снеголавинная опасность.

В «Укравтодоре» сообщили о возобновлении движения на:

М-15 Одесса Рени (Бухарест), на участках км 11+700 — км 40+000, км 118+000 — км 306+149 в Одесской области;

Н-24 Благовещенское — Николаев, км 42+476−110+140 в Николаевской области;

М-03 Киев — Харьков — Довжанский, км 126+700−395+064 в пределах Полтавской области.

Сняли ограничения движения грузовых транспортных средств по дорогам общего пользования государственного значения в Киевской области и на въезд в Киев.

В Одесской области удалось разблокировать левый и правый проезд и обеспечить проезд легкового транспорта на участках Любашевка-- Троицкое, Троицкое — Маяки, Чапаево — Знаменка, Знаменка — Одесса.

В Николаевской области завершили работы для обеспечения проезда М-13 Кропивницкий — Платоново (на Кишинев) на всей протяженности дороги в пределах области.

29 января в результате осложнения погодных условий в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 358 населенных пунктов в 7 областях, а именно:

Николаевская -140,

Одесская — 133,

Кировоградская — 38,

Днепропетровская — 19,

Запорожская -17,

Херсонская — шесть

Киевская — пять.

Ранее мы сообщали, что снежный шторм в Украине заблокировал некоторые трассы.