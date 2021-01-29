Погода в Украине — на каких трассах восстановлено движение транспорта (СПИСОК)https://racurs.ua/n149670-pogoda-v-ukraine-na-kakih-trassah-vosstanovleno-dvijenie-transporta-spisok.htmlРакурс
Погода в Украине 29 января продолжает оставаться сложной — циклон переместился в центральные и северо-восточные области.
Осадки в виде снега ожидаются в большинстве областей, на дорогах гололедица, температура воздуха днем от 3° мороза до 7° тепла, сообщили в украинском Гидрометцентре.
В горах на Ивано-Франковщине и Закарпатье ожидается значительная снеголавинная опасность.
В «Укравтодоре» сообщили о возобновлении движения на:
- М-15 Одесса Рени (Бухарест), на участках км 11+700 — км 40+000, км 118+000 — км 306+149 в Одесской области;
- Н-24 Благовещенское — Николаев, км 42+476−110+140 в Николаевской области;
- М-03 Киев — Харьков — Довжанский, км 126+700−395+064 в пределах Полтавской области.
Сняли ограничения движения грузовых транспортных средств по дорогам общего пользования государственного значения в Киевской области и на въезд в Киев.
В Одесской области удалось разблокировать левый и правый проезд и обеспечить проезд легкового транспорта на участках Любашевка-- Троицкое, Троицкое — Маяки, Чапаево — Знаменка, Знаменка — Одесса.
В Николаевской области завершили работы для обеспечения проезда М-13 Кропивницкий — Платоново (на Кишинев) на всей протяженности дороги в пределах области.
29 января в результате осложнения погодных условий в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 358 населенных пунктов в 7 областях, а именно:
- Николаевская -140,
- Одесская — 133,
- Кировоградская — 38,
- Днепропетровская — 19,
- Запорожская -17,
- Херсонская — шесть
- Киевская — пять.
Ранее мы сообщали, что снежный шторм в Украине заблокировал некоторые трассы.