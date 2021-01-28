О ситуации на автодорогах Украины сообщили дорожники. Фото: ГСЧС

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Снежный шторм продолжает бушевать в Украине — 28 января снегом засыпает Одесскую и Николаевскую области. В Черкасской и Кировоградской областях снегопад снизил интенсивность.

В Одесской области ситуация самая сложная, хотя здесь в усиленном круглосуточном режиме уже вторые сутки работает 150 единиц техники. Расчищают дороги М-15 Одесса — Рени, М-16 Одесса-Кучурган, М-05 Киев-Одесса, Т-16−17/М-05/-Ивановка. Осложняет ликвидацию последствий стихии сильный снег, который сопровождается порывистым ветром и метелями. Об этом сообщили в «Укравтодоре».

Отмечается, что до сих пор перекрыты участки трасс М-15 Одесса — Рени (на город Бухарест) и М-16 Одесса-Кучурган (на город Кишинев). Дорожники запретили на всех дорогах государственного значения движение тяжеловесных транспортных средств и пассажирских автобусов.

В ГСЧС сообщили, что 28 января спасатели Одесской области помогли добраться роженице до роддома, которая из-за погодных условий не могла выехать из села Новоукраинка Раздельнянского района.

В Николаевской области целый день непогода бушевала в районах Вознесенска, Южноукраинска и Первомайска. Здесь наблюдался сильный снег и ветер, на дорогах образовались метровые сугробы. В регионе работает более 70 единиц снегоочистительной техники и более 90 дорожников. Дополнительно привлекли Херсонское мобильное звено с семью единицами техники.

Наибольшее количество спецтехники сосредоточено на трассе Н-24 Благовещенское-Николаев. Там техника курсирует без остановок, ведь из-за сильного ветра на дороге постоянно образуются переметы. До сих пор из-за непогоды закрыта для проезда дорога М-13 Кропивницкий-Платоново.

В Кировоградской области обеспечен проезд по дорогам государственного значения. К ликвидации последствий непогоды привлекли 89 единиц техники и 105 работников. Наибольшая концентрация спецтехники в Голованевском районе. Дорожники расчищают от снега часть дороги М-12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка и дорогу Н-24 Благовещенское-Николаев.

Напомним, 28 января в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях наблюдается значительный мокрый снег, налипание мокрого снега, а на дорогах гололедица.