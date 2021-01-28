Про ситуацію на автошляхах України повідомили дорожники. Фото: ДСНС

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Сніговий шторм продовжує вирувати в Україні — 28 січня снігом засипає Одеську та Миколаївську області. У Черкаській та Кіровоградській областях снігопад знизив інтенсивність.

В Одеській області ситуація найскладніша, хоча тут у посиленому цілодобовому режимі вже другу добу працює 150 одиниць техніки. Розчищають дороги М-15 Одеса- Рені, М-16 Одеса-Кучурган, М-05 Київ-Одеса, Т-16−17/М-05/-Іванівка. Ускладнює ліквідацію наслідків стихії сильний сніг, який супроводжується поривчастим вітром та хуртовинами. Про це повідомили в «Укравтодорі».

Зазначається, що досі перекриті ділянки трас М-15 Одеса — Рені (на місто Бухарест) та М-16 Одеса-Кучурган (на місто Кишинів). Дорожники заборонили на всіх дорогах державного значення рух великовагових транспортних засобів та пасажирських автобусів.

У ДСНС повідомили, що 28 січня рятувальники Одещини допомогли дістатися породіллі до пологового будинку, яка через погодні умови не могла виїхати з села Новоукраїнка Роздільнянського району.

У Миколаївській області цілий день негода вирувала у районах Вознесенська, Южноукраїнська та Первомайська. Тут спостерігався сильний сніг й вітер, на автошляхах утворювалися метрові перемети. В регіоні працює понад 70 одиниць снігоочисної техніки та більш як 90 дорожників. Додатково залучили Херсонську мобільну ланку із сімома одиницями техніки.

Найбільша кількість спецтехніки зосереджена на трасі Н-24 Благовіщенське-Миколаїв. Там техніка курсує без зупинок, адже через сильний вітер на дорозі постійно утворюються перемети. Досі через негоду закрита для проїзду дорога М-13 Кропивницький-Платонове.

У Кіровоградській області забезпечений проїзд дорогами державного значення. До ліквідації наслідків негоди залучили 89 одиниць техніки та 105 працівників. Найбільша концентрація спецтехніки у Голованівському районі. Дорожники розчищають від снігу частину дороги М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка та дорогу Н-24 Благовіщенське-Миколаїв.

Нагадаємо, 28 січня в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях спостерігається значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, а на дорогах ожеледиця.