Погода в Україні. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n149653-korotkochasni-opady-ta-hmarnist-pogoda-v-ukrayini-na-29-sichnya-karta.html

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Погода в Україні 29 січня буде хмарною, а в низці областей обіцяють короткочасні опади — дощ та мокрий сніг.

По всій території держави, окрім південного сходу, на дорогах очікується ожеледиця. Температурні показники будуть наступними — вночі температура повітря очікується від 6° морозу до 4° тепла, а вдень прогнозують від 0° до 6° тепла за Цельсієм. Вітер очікується південно-західний 7−12 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода у Києві 29 січня очікується сніжна. Вночі температуру повітря прогнозують 2−4° морозу, а вдень — від 1° морозу до 1° тепла.

Погода в Харкові у п’ятницю буде теж з снігом та дощем. Температуру повітря вночі прогнозують від 1° морозу до 1° тепла, вдень 1° морозу або ж 1° тепла.

Погодні умови в Одесі найближчої доби будуть з снігом лише вночі. Температура вночі очікується 2−4° морозу, а вдень обіцяють 1−3° тепла.

Погода у Львові завтра вдень та вночі буде зі снігом. Стовпчики термометрів вночі покажуть 2−4° морозу, а вдень обіцяють 0−2° тепла.

Погода в Карпатах в останній робочий день тижня очікується сніжна. Температура повітря вночі від 0° до 4° морозу, а вдень від 0° до 4° тепла за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 29 січня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, 28 січня в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях спостерігається значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, а на дорогах ожеледиця.