Ілон Маск відсвяткував перший прибутковий рік з Tesla

Тесла. Фото: Yahoo

https://racurs.ua/ua/n149652-ilon-mask-vidsvyatkuvav-pershyy-prybutkovyy-rik-z-tesla.html

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Ілон Маск, засновник компанії Tesla (Тесла), яка виготовляє електромобілі, заявив про перший прибутковий рік на тлі світової кризи, яку викликала епідемія коронавірусу.

У 2020 році компанія заробила 721 млн дол., що свідчить про зростання виробництва та поставок. Про це повідомляє AFP.

Повідомляється, що у четвертому кварталі 2020 року компанія відзвітувала про прибуток у розмірі 270 млн дол, що на 157% більше, ніж торік. Таким чином 2019 рік став для компанії збитковим на 862 млн дол. Всього ж сумарний дохід компанії за минулий рік зріс на 28% ㅡ до 31,5 млрд дол.

Минулий рік став для Tesla революційним, — повідомляє Tesla.

Попри те, що 2020 рік став для Tesla критичним, 2021 рік Ілон Маск вважав ще більш важливим, оскільки компанія розпочала нарощувати обсяги виробництва на заводі в Китаї та почала випускати автівки у Німеччині та штаті Техас. Tesla названа на честь інженера-електрика і фізика Нікола Тесла. Roadster Tesla використовує двигун змінного струму, що бере початок безпосередньо з проєкту самого Тесли 1882 року.

Tesla Roadster, перший автомобіль компанії, — це перший серійний автомобіль, що використовує літій-іонні акумуляторні батареї й перший серійний електромобіль із запасом ходу понад 200 миль (320 км) на одній зарядці. Спортивна модель розганяється від 0 до 60 миль/год (97 км /год) за 3,7 секунди і, відповідно до екологічного аналізу Tesla Motors, є вдвічі енергоефективнішою за Toyota Prius.

Наразі у Tesla працює близько 12 тис. штатних співробітників, і компанія проводить набір працівників у штаб-квартиру в Пало-Альто, штат Каліфорнія, у свою європейську штаб-квартиру в Maidenhead, Велику Британію й на місця продажу по всій території Північної Америки та Європи, кількість яких постійно збільшується.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Tesla відкрила у Китаї найбільшу у світі станцію заправки електричних автомобілів. Станція розташована в Міжнародному центрі Цзін’ань в діловому і комерційному районі Шанхая. Тут розташовані 72 зарядні точки. Китайські зарядні пристрої V2 мають потужність до 150 кВт. Наразі Китай — основний ринок для «Тесли», оскільки ця країна вже багато років розвиває ринок електромобілів через складну екологічну ситуацію у великих містах.