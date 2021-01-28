Реформу СБУ попередньо підтримала Рада. Фото: СБУ

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Законопроект про реформу Служби безпеки України схвалила Верховна Рада в першому читанні.

Законопроект № 3196-д «Про внесення змін до закону України „Про Службу безпеки України“ щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України» підтримали 285 нардепів. У законі розмежовано контррозвідувальний та оперативно-розшуковий види діяльності спецслужби. Законом пропонується виключити контррозвідувальну діяльність як підставу для проведення оперативно-технічних заходів. Про це повідомила прес-служба ВРУ.

Автори закону пропонують окремо визначити контррозвідувальні заходи, а також підстави та процедуру отримання санкції на їх проведення. У документі прописані багаторівневі механізми превентивного реагування на загрози державній безпеці: пропозиції, офіційне застереження, подання СБУ. Також пропонується розширити можливості превентивних дій спецслужби щодо протидії розвідувально-підривній діяльності проти України.

Крім того, передбачається ліквідація спеціальних підрозділів СБ України з боротьбі з корупцією та організованою злочинністю. Також суттєво обмежується правоохоронна функція спецслужби. Очікується, що до 2024 року функцію досудового розслідування від СБУ передадуть до Державного бюро розслідувань.

У законі передбачене й поетапне скорочення штатної чисельності служби до 10 тис. співробітників, визначено нові стандарти соціальних гарантій співробітникам СБУ та їх грошового забезпечення.

Нагадаємо, проект нової редакції закону «Про Службу безпеки України» передали президентові Володимирові Зеленському у жовтні 2019 року. Наголошувалося, що законопроект враховує передовий європейський досвід та найкращі міжнародні практики у безпековій сфері.