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Ракурс
Реформу СБУ предварительно поддержала Рада. Фото: СБУ

Реформа СБУ — Рада сделала первый шаг

28 янв 2021, 16:30
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Законопроект о реформе Службы безопасности Украины одобрила Верховная Рада в первом чтении.

Законопроект № 3196-д «О внесении изменений в закон Украины „О Службе безопасности Украины“ относительно усовершенствования организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины» поддержали 285 нардепов. В законе разграничены контрразведывательный и оперативно-розыскной виды деятельности спецслужбы. Законом предлагается исключить контрразведывательную деятельность как основание для проведения оперативно-технических мероприятий. Об этом сообщила пресс-служба ВРУ.

Авторы закона предлагают отдельно определить контрразведывательные меры, а также основания и процедуру получения санкции на их проведение. В документе прописаны многоуровневые механизмы превентивного реагирования на угрозы государственной безопасности: предложения, официальное предостережение, представление СБУ. Также предлагается расширить возможности превентивных действий спецслужбы по противодействию разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

Кроме того, предусматривается ликвидация специальных подразделений СБ Украины по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Также существенно ограничивается правоохранительная функция спецслужбы. Ожидается, что к 2024 году функцию досудебного расследования от СБУ передадут в Государственное бюро расследований.


В законе предусмотрено и поэтапное сокращение штатной численности службы до 10 тыс. сотрудников, определены новые стандарты социальных гарантий сотрудникам СБУ и их денежного обеспечения.

Напомним, проект новой редакции закона «О Службе безопасности Украины» передали президенту Владимиру Зеленскому в октябре 2019 года. Отмечалось, что законопроект учитывает передовой европейский опыт и лучшие международные практики в сфере безопасности.

Источник: Ракурс


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