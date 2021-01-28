У Зеленского впервые прокомментировали скандал с Дубинским из-за США

https://racurs.ua/n149650-u-zelenskogo-vpervye-prokommentirovali-skandal-s-dubinskim-iz-za-ssha.html

Ракурс

В окружении Владимира Зеленского впервые прокомментировали скандал с нардепом-«слугой» Александром Дубинским, а также каким образом эта ситуация повлияет на отношения со стратегическим партнером Украины — США. Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал бесполезными «попытки многих сил как внутри страны, так и извне» испортить отношения Киева и Вашингтона.

Попытки многих сил как внутри страны, так и извне испортить отношения Украины и США не увенчались успехом, двухпартийная поддержка у нас была и остается, — заявил в интервью изданию НВ Ермак, пишет пресс-служба ОПУ.

На Банковой заверили в негативном отношении к вмешательству в дела других государств, а также заявили о нежелании, чтобы другие страны вмешивались во внутренние дела Украины. Также по поручению Зеленского, как отметил Ермак, госорганы «сделают все, чтобы организаторы и участники подобного вмешательства были привлечены к ответственности».

Госбюро расследований (ГБР) возбудило уголовное дело. Идет следствие, и мы ждем его результатов, следствие должно дать ответы на очень многие вопросы, — заявил глава ОПУ.

Комментируя рассмотрение фракцией «Слуга народа» вопроса о введении США санкций против депутата Александра Дубинского, Андрей Ермак сказал:

Я знаю, что состоялась встреча временного поверенного в делах США Кристины Квин с ядром фракции. Меня радует, что политическая зрелость большинства депутатов растет. Они не принимают поспешных решений, они хотят разобраться в этом. Знаю, что был детальный разговор.

Напомним, временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин встречалась с фракцией «Слуга народа» из-за внесения нардепа Дубинского в санкционный список Минфина США. Вашингтон считает, что тот вмешивался в американские выборы вместе с российским агентом, нардепом Деркачем.