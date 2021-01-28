У Зеленського вперше прокоментували скандал з Дубінським через США

https://racurs.ua/ua/n149650-u-zelenskogo-vpershe-prokomentuvaly-skandal-z-dubinskym-cherez-ssha.html

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В оточенні Володимира Зеленського вперше прокоментували скандал з нардепом-«слугою» Олександром Дубінським, а також яким чином ця ситуація вплине на відносини зі стратегічним партнером України — США. Очільник Офісу президента Андрій Єрмак назвав марними «спроби багатьох сил як усередині країни, так і ззовні» зіпсувати відносини Києва та Вашингтона.

Спроби багатьох сил як усередині країни, так і ззовні зіпсувати відносини України зі США не увінчалися успіхом, двопартійна підтримка у нас була й залишається, — заявив в інтерв’ю виданню НВ Єрмак, пише прес-служба ОПУ.

На Банковій запевнили категоричну налаштованість проти втручання у справи інших держав, а також нагадали про своє негативне ставлення до втручання у внутрішні справи України. Також за дорученням Зеленського, як зазначив Єрмак, держоргани «зроблять все, щоб організатори та учасники подібного втручання були притягнуті до відповідальності».

Держбюро розслідувань (ДБР) порушило кримінальну справу. Триває слідство, і ми чекаємо на його результати, слідство повинне дати відповіді на дуже багато запитань, — заявив глава ОПУ.

Коментуючи розгляд фракцією «Слуга народу» питання про запровадження США санкцій щодо народного депутата Олександра Дубінського, Андрій Єрмак сказав:

Я знаю, що відбулася зустріч тимчасового повіреного у справах США Крістіни Квін з ядром фракції. Мене радує, що політична зрілість більшості депутатів зростає. Вони не приймають поспішних рішень, вони хочуть розібратися в цьому. Знаю, що була детальна розмова.

Нагадаємо, тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін зустрічалася з фракцією «Слуга народу» через внесення нардепа Дубінського до санкційного списку Мінфіну США. Вашингтон вважає, що той втручався в американські вибори разом з російським агентом, нардепом Деркачем.