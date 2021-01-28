Правопис. Фото: Главком

https://racurs.ua/ua/n149649-oask-skasuvav-postanovu-kabminu-schodo-novogo-pravopysu-advokat.html

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Новий правопис, який запровадив Кабінет міністрів постановою № 437 «Питання українського правопису», був скасований Окружним адміністративним судом міста Києва сьогодні, 28 січня.

Натомість позивачем у справі виступила матір учениці херсонської школи. Про це повідомив адвокат позивачки Дмитро Ільченко на своїй сторінці у Facebook.





За його словами, ОАСК задовольнив позов позивачки та скасував постанову Кабміну про новий правопис.

Нагадую, це той самий правопис, в якому запроваджують «павзу», «Атени», проєкт та Марта замість Марфи. Підставою позову було те, що уряд не має права змінювати правопис, оскільки подібне просто не є його компетенцією, — заявив адвокат.

Повідомляється, що під час розгляду справи з’ясувалося, що «мовна комісія» мала суттєві суперечки, та не розробляла правопис саме в тій редакції, в якій він був затверджений урядом.

Адвокат зауважив, що рішення набере чинності після його апеляційного перегляду, якщо Кабмін подасть апеляцію на нього. За словами Ільченка, позов був направлений на захист української мови від її «спотворення» на користь регіональних діалектів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що до Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов до Кабінету міністрів України про оскарження нової редакції українського правопису. Позивачка, яка діє в інтересах своєї доньки (учениці 7-го класу), просить суд визнати протиправною постанову Кабінету міністрів України № 427 від 22 травня 2019 року «Питання українського правопису».