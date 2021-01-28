Які країни стали на бік Кремля в ПАРЄ. Фото: Главком

https://racurs.ua/ua/n149648-parie-i-delegaciya-rf-yaki-krayiny-staly-na-bik-kremlya-spysok.html

Ракурс

Парламентська асамблея Ради Європи 28 січня залишила делегацію Росії без санкцій, не запроваджуючи проти неї санкції через дії, що суперечать принципам Ради Європи.

Проти делегації Росії в асамблеї проголосували делегати Австрії, Естонії, Грузії, Німеччини, Латвії, Литви, Португалії, Молдови, Сан-Маріно, Іспанії, Швеції, України, Великої Британії. На бік Москви, зокрема, стали представники Румунії, Хорватії, Туреччини. Про це повідомив народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко у Telegram.

Також парламентар опублікував інфографіку голосувань за російське питання. Знаком + позначені ті делегації, які голосували за те, щоб залишити росіян в ПАРЄ. Знаком — позначено делегації, які виступили проти цього рішення.

Нагадаємо, 28 січня Парламентська асамблея ради Європи схвалила резолюцію про підтвердження повноважень російської делегації, не запроваджуючи проти неї санкції через дії, що суперечать принципам Ради Європи. Документ затвердили 107 голосами «за», 36 парламентарів виступили «проти», 24 «утрималися».