Какие страны встали на сторону Кремля в ПАСЕ. Фото: Главком

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Парламентская ассамблея Совета Европы 28 января оставила делегацию России без санкций, не вводя против нее санкции из-за действий, противоречащих принципам Совета Европы.

Против делегации России в ассамблее проголосовали делегаты Австрии, Эстонии, Грузии, Германии, Латвии, Литвы, Португалии, Молдовы, Сан-Марино, Испании, Швеции, Украины, Великобритании. На сторону Москвы, в частности, стали представители Румынии, Хорватии, Турции. Об этом сообщил народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко в Telegram.

Также парламентарий опубликовал инфографику голосований по российскому вопросу. Знаком «+" обозначены те делегации, которые голосовали за то, чтобы оставить россиян в ПАСЕ. Знаком «-" обозначены делегации, выступившие против этого решения.

Напомним, 28 января Парламентская ассамблея совета Европы приняла резолюцию о подтверждении полномочий российской делегации, не вводя против нее санкции за действия, противоречащие принципам Совета Европы. Документ утвердили 107 голосами «за», 36 парламентариев выступили «против», 24 «воздержались».