Гигантский покерный клуб откроют в Доме профсоюзов в Киеве. Фото: censor.net

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Ракурс

В Доме профсоюзов на Майдане Независимости в Киеве планируют открыть гигантский покерный клуб.

Подвальное помещение здания площадью около 1 тыс. кв. м Федерация профсоюзов отдала в аренду более полутора лет назад, сообщается в видео «Слідство.Інфо».

Судя по госреестру недвижимости, эти площади планируют использовать для работы клуба спортивного покера — договор аренды рассчитан на 10 лет.

Журналистам удалось попасть в будущий покерный клуб в Доме профсоюзов и выяснить, что там, в частности, планируют играть на деньги.

Об этом нам сообщил человек, который представился заведующим клубом. Он показал журналистам VIP-комнаты, в которых, по его словам, можно будет играть на «кэш», то есть на деньги. Также на территории клуба будет ресторан и место для курения кальяна. Посетителей VIP-комнат будут обслуживать «свои» официанты, — говорится в материале.

В комментарии «Слідству.Інфо» президент федерации спортивного покера Сергей Ефименко отрицает, что в новом клубе будут играть на деньги.

Это нонсенс. Там на деньги играть не будут. Там только турниры будут проводить, — уверяет Ефименко.

Напомним, ранее в Доме профсоюзов уже открывали сеть фаст-фуда KFC, кафе «Каратель» и L’kafa. Все они закрылись после акций протеста и крупных скандалов.

После этих инцидентов Федерация профсоюзов признала, что открывать развлекательные заведения в этом здании — большая ошибка.

Как известно, во время кровавых событий 2013−2014 Дом профсоюзов был штабом участников Майдана — во время штурма и последующего пожара там погибли люди.