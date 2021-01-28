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Ракурс
У Будинку профспілок планують відкрити гігантський покерний клуб. Фото: censor.net

Гігантський покерний клуб відкриють в Будинку профспілок в Києві (ВІДЕО)

28 січ 2021, 15:40
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У Будинку профспілок на Майдані Незалежності в Києві планують відкрити гігантський покерний клуб.

Підвальне приміщення будівлі площею близько 1 тис. кв. м Федерація профспілок віддала в оренду понад півтора року тому, йдеться у відео «Слідство.Інфо».

Судячи з держреєстру нерухомості, ці площі планують використовувати для роботи клубу спортивного покеру — договір оренди розрахований на десять років.

Журналістам вдалося потрапити в майбутній покерний клуб в Будинку профспілок і з’ясувати, що там, зокрема, планують грати на гроші.

Про це нам повідомила людина, яка представилася завідувачем клубу. Він показав журналістам VIP-кімнати, в яких, за його словами, можна буде грати на «кеш», тобто на гроші. Також на території клубу буде ресторан і місце для куріння кальяну. Відвідувачів VIP-кімнат будуть обслуговувати «свої» офіціанти, — йдеться в матеріалі.

У коментарі «Слідству.Інфо» президент федерації спортивного покеру Сергій Єфименко заперечує, що в новому клубі гратимуть на гроші.

Це нонсенс. Там на гроші грати не будуть. Там тільки турніри проводитимуть, — запевняє Єфименко.

Нагадаємо, раніше в Будинку профспілок вже відкривали мережу фастфуду KFC, кафе «Каратель» і L’kafa. Всі вони закрилися після акцій протесту і великих скандалів.


Після цих інцидентів Федерація профспілок визнала, що відкривати розважальні заклади в цій будівлі — велика помилка.

Як відомо, під час кривавих подій 2013−2014 років Будинок профспілок був штабом учасників Майдану — під час штурму і подальшої пожежі там загинули люди.

Джерело: Ракурс


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