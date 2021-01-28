Правописание. Фото: Главком

https://racurs.ua/n149649-oask-otmenil-postanovlenie-kabmina-o-novom-pravopisanii-advokat.html

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Новое правописание, которое ввел Кабинет министров постановлением № 437 «Вопросы украинского правописания», был отменен Окружным административным судом города Киева сегодня, 28 января.

Истцом по делу выступила мать ученицы херсонской школы. Об этом сообщил адвокат истица Дмитрий Ильченко на своей странице в Facebook.



По его словам, ОАСК удовлетворил иск истица, и отменил постановление Кабмина о новом правописании.

Напоминаю, это то самое правописание, в котором вводят «павзу», «Атени», проєкт и Марта вместо Марфы. Основанием иска было то, что правительство не имеет права изменять правописание, поскольку подобное просто не является его компетенцией, — заявил адвокат.

Сообщается, что во время рассмотрения дела выяснилось, что «языковая комиссия» существенно спорила, но не разрабатывала правописание именно в той редакции, в которой он был утвержден правительством.

Адвокат отметил, что решение вступит в силу после его апелляционного пересмотра, если Кабмин подаст апелляцию на него. По словам Ильченко, иск был направлен на защиту украинского языка от «искажения» в пользу региональных диалектов.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Окружной административный суд города Киева поступил иск к Кабинету министров Украины об обжаловании новой редакции украинского правописания. Истец, которая действует в интересах своей дочери (ученицы 7-го класса), просит суд признать противоправным постановление Кабинета министров Украины № 427 от 22 мая 2019 «Вопросы украинского правописания».