Илон Маск отметил первый прибыльный год с Tesla

Илон Маск. Фото: Yahoo

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Илон Маск, основатель компании Tesla (Тесла), которая производит электромобили, заявил о первом прибыльном году на фоне мирового кризиса, вызванного эпидемией коронавируса.

В 2020 году компания заработала 721 млн долл., что свидетельствует о росте производства и поставок. Об этом сообщает AFP.

Сообщается, что в четвертом квартале 2020 года компания отчиталась о прибыли в размере 270 млн долл, что на 157% больше, чем в прошлом году. Таким образом 2019 год стал для компании убыточным на 862 млн долл. Всего же суммарный доход компании за прошлый год вырос на 28% ㅡ до 31,5 млрд долл.

Прошлый год стал для Tesla революционным, — сообщает Tesla.

Несмотря на то, что 2020 год стал для Tesla критическим, 2021 год Илон Маск считал еще более важным, поскольку компания начала наращивать объемы производства на заводе в Китае, а также начала выпускать автомобили в Германии и штате Техас. Tesla названа в честь инженера-электрика и физика Никола Теслы. Roadster Tesla использует двигатель переменного тока, который берет начало непосредственно с проекта самого Теслы 1882 года.

Tesla Roadster, первый автомобиль компании — это первый серийный автомобиль, использующий литий-ионные аккумуляторные батареи и первый серийный электромобиль с запасом хода более 200 миль (320 км) на одной зарядке. Спортивная модель разгоняется от 0 до 60 миль/ч (97 км/ч) за 3,7 секунды и, согласно экологическому анализу Tesla, вдвое энергоэффективнее, чем Toyota Prius.

Сейчас в Tesla работает около 12 тыс. штатных сотрудников, и компания проводит набор работников в штаб-квартиру в Пало-Альто, штат Калифорния, в свою европейскую штаб-квартиру в Maidenhead, Великобританию и на места продаж по всей территории Северной Америки и Европы, количество которых постоянно увеличивается.

Напомним, ранее мы сообщали, что Tesla открыла в Китае самую большую в мире станцию заправки электрических автомобилей. Станция расположена в Международном центре Цзиньань в деловом и коммерческом районе Шанхая. Здесь расположены 72 зарядные точки. Китайские зарядные устройства V2 имеют мощность до 150 кВт. Сейчас Китай — основной рынок для Tesla, поскольку эта страна уже много лет развивает рынок электромобилей из-за сложной экологической ситуации в крупных городах.