Погода в Украине. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n149653-kratkovremennye-osadki-i-oblachnost-pogoda-v-ukraine-na-29-yanvarya-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 29 января будет облачной, а в ряде областей обещают кратковременные осадки — дождь и мокрый снег.

По всей территории государства, кроме юго-востока, на дорогах ожидается гололедица. Температурные показатели будут следующими — ночью температура воздуха ожидается от 6° мороза до 4° тепла, а днем прогнозируют от 0° до 6° тепла по Цельсию. Ветер ожидается юго-западный 7−12 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 29 января ожидается снежная. Ночью температуру воздуха прогнозируют 2−4° мороза, а днем — от 1° мороза до 1° тепла.

Погода в Харькове в пятницу будет тоже со снегом и дождем. Температуру воздуха ночью прогнозируют от 1° мороза до 1° тепла, днем 1° мороза или же 1° тепла.

Погодные условия в Одессе в ближайшие сутки будут со снегом только ночью. Температура ночью ожидается 2−4° мороза, а днем обещают 1−3° тепла.

Погода во Львове завтра днем и ночью будет со снегом. Столбики термометров ночью покажут 2−4° мороза, а днем обещают 0−2° тепла.

Погода в Карпатах в последний рабочий день недели ожидается снежная. Температура воздуха ночью от 0° до 4° мороза, а днем от 0° до 4° тепла по Цельсию.

Геомагнитная обстановка в Украине 29 января прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, 28 января в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях наблюдается сильный мокрый снег, налипание мокрого снега, а на дорогах гололедица.