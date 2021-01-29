Погода в Україні. Фото: narodna-pravda.uа

https://racurs.ua/ua/n149670-pogoda-v-ukrayini-na-yakyh-trasah-vidnovyly-ruh-transportu-spysok.html

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Погода в Україні 29 січня і далі залишається складною — активний циклон перемістився в центральні та північно-східні області.

Опади у вигляді снігу очікуються у більшості областей, на дорогах ожеледиця, температура повітря вдень від 3° морозу до 7° тепла, повідомили в українському Гідрометцентрі.

У горах на Івано-Франківщині та Закарпатті очікується значна сніголавинна небезпека.

В «Укравтодорі» повідомили про відновлення руху на:

М-15 Одеса Рені (Бухарест), на ділянках км 11+700 — км 40+000, км 118+000 — км 306+149 в Одеській області;

Н-24 Благовіщенське — Миколаїв, км 42+476−110+140 в Миколаївській області;

М-03 Київ — Харків — Довжанський, км 126+700 — 395+064 в межах Полтавської області.

Зняли обмеження руху вантажних транспортних засобів дорогами загального користування державного значення в Київської області та на в’їзд до Києва.

В Одеській області вдалося розблокувати лівий та правий проїзд та забезпечити проїзд легкового транспорту на ділянках Любашівка — Троїцьке, Троїцьке — Маяки, Чапаєво — Знам’янка, Знам’янка -Одеса.

У Миколаївській області завершили роботи для забезпечення проїзду М-13 Кропивницький — Платонове (на Кишинів) на всій протяжності дороги в межах області.

29 січня внаслідок ускладнення погодних умов через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 358 населених пунктів у семи областях, а саме:

Миколаївська — 140,

Одеська — 133,

Кіровоградська — 38,

Дніпропетровська — 19,

Запорізька — 17,

Херсонська — шість,

Київська — п’ять.

Раніше ми повідомляли, що сніговий шторм в Україні заблокував деякі траси.