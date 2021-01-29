Погода в Україні — на яких трасах відновили рух транспорту (СПИСОК)https://racurs.ua/ua/n149670-pogoda-v-ukrayini-na-yakyh-trasah-vidnovyly-ruh-transportu-spysok.htmlРакурс
Погода в Україні 29 січня і далі залишається складною — активний циклон перемістився в центральні та північно-східні області.
Опади у вигляді снігу очікуються у більшості областей, на дорогах ожеледиця, температура повітря вдень від 3° морозу до 7° тепла, повідомили в українському Гідрометцентрі.
У горах на Івано-Франківщині та Закарпатті очікується значна сніголавинна небезпека.
В «Укравтодорі» повідомили про відновлення руху на:
- М-15 Одеса Рені (Бухарест), на ділянках км 11+700 — км 40+000, км 118+000 — км 306+149 в Одеській області;
- Н-24 Благовіщенське — Миколаїв, км 42+476−110+140 в Миколаївській області;
- М-03 Київ — Харків — Довжанський, км 126+700 — 395+064 в межах Полтавської області.
Зняли обмеження руху вантажних транспортних засобів дорогами загального користування державного значення в Київської області та на в’їзд до Києва.
В Одеській області вдалося розблокувати лівий та правий проїзд та забезпечити проїзд легкового транспорту на ділянках Любашівка — Троїцьке, Троїцьке — Маяки, Чапаєво — Знам’янка, Знам’янка -Одеса.
У Миколаївській області завершили роботи для забезпечення проїзду М-13 Кропивницький — Платонове (на Кишинів) на всій протяжності дороги в межах області.
29 січня внаслідок ускладнення погодних умов через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 358 населених пунктів у семи областях, а саме:
- Миколаївська — 140,
- Одеська — 133,
- Кіровоградська — 38,
- Дніпропетровська — 19,
- Запорізька — 17,
- Херсонська — шість,
- Київська — п’ять.
Раніше ми повідомляли, що сніговий шторм в Україні заблокував деякі траси.