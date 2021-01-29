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Бій під Крутами — Зеленський, Разумков і Шмигаль вшанували пам’ять героїв — Бій під Крутами

Бій під Крутами — Зеленський, Разумков і Шмигаль вшанували пам’ять героїв (ФОТО)

29 січ 2021, 10:42
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Бій під Крутами та пам’ять українських героїв, які віддали своє життя, стримуючи наступ більшовиків на Київ, вшанували президент Володимир Зеленський спільно зі спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Високопосадовці 29 січня взяли участь у заходах з нагоди Дня пам’яті Героїв Крут. Про це інформує прес-служба українського парламенту.

Учасники заходу здійснили покладання квітів до пам’ятного Хреста героям Крут та вшанували героїв хвилиною мовчання.


Нагадаємо, бій на залізничній станції Крути 29 січня 1918 року, в якому українські воїни, юнаки й студенти затримали наступ більшовиків на Київ, став символом героїзму та самопожертви молоді у боротьбі за незалежність.

Джерело: Ракурс


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