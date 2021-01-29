Убийство в СБУ — Матиос рассказал о визите Нескоромного к Зеленскому

https://racurs.ua/n149673-ubiystvo-v-sbu-matios-rasskazal-o-vizite-neskoromnogo-k-zelenskomu.html

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Дело о заказном убийстве в СБУ прокомментировал бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос. Он также рассказал о роли экс-прокурора Константина Кулика, который сейчас находится под санкциями США, в этом деле, и о визите к президенту Владимиру Зеленскому подозреваемого по делу Дмитрия Нескоромного.

Бывшие два моих подчиненных… Эти две фамилии — это Василий Бурба и Константин Кулик, находящийся под санкциями, которого должны были в декабре прошлого года назначить заместителем Наумова по внутренней безопасности… Назначение Кулика во внутреннюю безопасность, от испуга Наумова или желания противостоять тем угрозам, которые он испытывал от Нескоромного, привели к комбинировании этой ситуации. И все, что происходило с расследованием, координировали и осуществляли непосредственно два этих лица — один не состоящий в СБУ, второй — который номинировался, — сказал Матиос в эфире программы «Народ против» на одном из телеканалов.

Матиос также отметил визит Нескоромного на Банковую.

Я одного не понимаю — если так все скрупулезно и комбинационно происходило, то что делал Нескоромный у президента за день до этого? Если президента «в темную» используют для оперативных игр, то тогда у нас президент кто? — доверенное лицо спецслужбы или человек, который играет в танчики в песочнице? Это не дело президента, — отметил бывший главный военный прокурор.



Напомним, экс-заместителю главы Службы безопасности Дмитрию Нескоромному объявлено о подозрении в совершении преступления — организации подготовки убийства начальника главного Управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. 23 января СБУ предупредила заказное убийство своего сотрудника и задержала одного из его организаторов, который работает в СБУ.

Тогда в СБУ сообщили о заговоре нескольких человек, которые якобы разработали план совершения преступления. Организатор подыскал исполнителя и предложил за убийство 50 тыс. долл.