Нескоромного объявили в розыск. Фото: Сергей Нуженко

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Дмитрия Нескоромного, бывшего первого заместителя председателя Службы безопасности Украины, объявили в розыск.

Подозреваемого объявили во всеукраинский и межгосударственный розыск. Сейчас правоохранители не знают его местонахождение. Также проверяются действия Нескоромного, а именно пленки с записями, которые можно трактовать как нарушение закона о государственной измене. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Следователи ГСУ СБУ объявили Нескоромного в розыск. Его место нахождения не установлено. Следователи, кроме того, анализируют материалы, опубликованные в СМИ, о наличии в действиях Дмитрия Нескоромного признаков совершение преступления, предусмотренного ст. 111 (государственная измена) УК Украины, — отметили в спецслужбе.



Напомним, бывшего первого заместителя председателя Службы безопасности Украины Дмитрия Нескоромного и полковника «Альфы» Юрия Расюка подозревают в организации приготовления убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

27 января Нескоромному объявили о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору) и ст. 348 (посягательство на жизнь правоохранителя) Уголовного кодекса Украины. Также СБУ обнародовала доказательства причастности Нескоромного к организации заказного убийства.