30 января празднуют День специалиста военно-социального управления ВСУ

Ракурсhttps://racurs.ua/
ВСУ. Фото: 112 Украина
30 января празднуют День специалиста военно-социального управления ВСУhttps://racurs.ua/n149709-30-yanvarya-prazdnuut-den-specialista-voenno-socialnogo-upravleniya-vsu.htmlРакурс
30 января в Украине празднуют профессиональный праздник — День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Этот праздник был введен министром обороны Украины Михаилом Ежелем 3 июня 2011 года указом «Об установлении Дня специалиста военно-социального управления Вооруженных Сил Украины». Он имеет ежегодный характер, и отмечается 30 января.
В ВСУ объясняют, что органы социально-психологической и воспитательной работы являются неотъемлемой частью целостного военного организма, а их деятельность направлена на повышение боеспособности армии и укоренение в обществе положительного имиджа украинских военных.
Именно эти люди реализуют задачи по организации гуманитарного и социального обеспечения деятельности ВСУ, отвечают за организацию воспитательной работы и планирования, морально-психологического обеспечения подготовки, профилактике правонарушений в армейской среде, осуществляют мониторинг морально-психологического состояния личного состава войск и состояния воинской дисциплины.
В этот день произошло:
- 1790 — в Великобритании состоялись испытания первого специально сконструированного спасательного судна, которое прослужило потом 40 лет и помогло спасти жизни сотен людей в штормовом море;
- 1801 — опубликован манифест русского императора Павла I об аннексии Россией Грузинского царства (Картли-Кахети);
- 1835 — Ричард Лоуренс совершил покушение на президента США Эндрю Джексона;
- 1847 — город Йерба Буэна в Калифорнии переименовано в Сан-Франциско,
- 1853 — в соборе Парижской Богоматери 45-летний император Франции Наполеон III обвенчался с испанской графиней Евгенией Монтихо;
- 1868 — в Киеве открылась музыкальная школа (теперь — Киевское музыкальное училище имени Рейнгольда Глиера)
- 1894 — Чарльз Кинг из Детройта, штат Мичиган, запатентовал пневматический молоток;
- 1911 — в результате извержения вулкана Таал на Филиппинах погибли более полутора тысяч человек. За 10 минут на 10 км было уничтожено все живое;
- 1915 — атакуя французский порт Гавр, немецкий флот впервые использует подводные лодки;
- 1918 — Украинская Центральная Рада приняла создать добровольческую украинскую армию;
- 1930 — осуществлен запуск первого в мире радиозонда для исследования атмосферы;
- 1931 — в Лос-Анджелесе состоялась премьера немого фильма Чарли Чаплина «Огни большого города»;
- 1933 — канцлером Германии стал Адольф Гитлер;
- 1934 — в Мордовии стратостат «Осоавиахим-1» впервые в мире достиг высоты 20 тыс. 600 м. При спуске потерпел катастрофу и все три члена экипажа погибли.
- 1992 — в Хельсинки Украина присоединилась к членству Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ)
- 2004 — создана первая статья Википедии на украинском языке — Атом;
- 2007 — вышла в продажу операционная система Windows Vista.
В этот день родились:
- 1765 — Василий Кукольник, украинский научный и культурно-образовательный деятель, ученый-энциклопедист. Доктор свободных искусств, философии и права. Отец Нестора, Платона и Павла Кукольника;
- 1781 — Адельберт фон Шамиссо, немецкий поэт, естествоиспытатель и исследователь. Cham — символ Шамиссо, применяемый при латинских названиях ботанических видов, которые он описал;
- 1848 — Фердинанд Манлихер, австрийский инженер, оружейник, конструктор магазинной и автоматической винтовок и автоматического пистолета;
- 1869 — Оскар Камионский, украинский оперный и камерный певец;
- 1882 — Франклин Рузвельт, американский политический и государственный деятель, 32-й президент США;
- 1895 — Петр Дяченко, командир полка Черных Запорожцев, командир 2-й дивизии Украинской Национальной Армии, генерал-хорунжий УНА в изгнании;
- 1899 — Владимир Горбовый, деятель УВО и ОУН, адвокат в Галичине, защитник в политических процессах;
- 1900 — Исаак Дунаевский, советский композитор украинского и еврейского происхождения;
- 1904 — Алексенко Иван Никанорович, украинский советский инженер-конструктор танкостроителей, основатель и первый руководитель специального конструкторского бюро машиностроения (СКБМ) Харьковского паротягобудивного завода, создатель первых советских средних танков Т-12 и Т-24;
- 1920 — Делберт Манн, американский режиссер кино и телевидения. Получил премию «Оскар» за дебютный фильм «Марти». Режиссер фильмов «Любовь под вязами», «Джейн Эйр», «На западном фронте без перемен»;
- 1923 — Леонид Гайдай, советский кинорежиссер украинского происхождения;
- 1925 — Дуглас Энгельбарт, один из первых исследователей человеко-машинного интерфейса и изобретатель компьютерного манипулятора — мыши;
- 1930 — Всеволод Нестайко, украинский детский писатель;
- 1956 — Федор Шпиг, украинский экономист, финансист, общественный и политический деятель; президент Ассоциации любительского футбола Украины.
.