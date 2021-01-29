30 января празднуют День специалиста военно-социального управления ВСУ

ВСУ. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n149709-30-yanvarya-prazdnuut-den-specialista-voenno-socialnogo-upravleniya-vsu.html

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30 января в Украине празднуют профессиональный праздник — День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Этот праздник был введен министром обороны Украины Михаилом Ежелем 3 июня 2011 года указом «Об установлении Дня специалиста военно-социального управления Вооруженных Сил Украины». Он имеет ежегодный характер, и отмечается 30 января.

В ВСУ объясняют, что органы социально-психологической и воспитательной работы являются неотъемлемой частью целостного военного организма, а их деятельность направлена на повышение боеспособности армии и укоренение в обществе положительного имиджа украинских военных.

Именно эти люди реализуют задачи по организации гуманитарного и социального обеспечения деятельности ВСУ, отвечают за организацию воспитательной работы и планирования, морально-психологического обеспечения подготовки, профилактике правонарушений в армейской среде, осуществляют мониторинг морально-психологического состояния личного состава войск и состояния воинской дисциплины.

В этот день произошло:

1790 — в Великобритании состоялись испытания первого специально сконструированного спасательного судна, которое прослужило потом 40 лет и помогло спасти жизни сотен людей в штормовом море;

1801 — опубликован манифест русского императора Павла I об аннексии Россией Грузинского царства (Картли-Кахети);

1835 — Ричард Лоуренс совершил покушение на президента США Эндрю Джексона;

1847 — город Йерба Буэна в Калифорнии переименовано в Сан-Франциско,

1853 — в соборе Парижской Богоматери 45-летний император Франции Наполеон III обвенчался с испанской графиней Евгенией Монтихо;

1868 — в Киеве открылась музыкальная школа (теперь — Киевское музыкальное училище имени Рейнгольда Глиера)

1894 — Чарльз Кинг из Детройта, штат Мичиган, запатентовал пневматический молоток;

1911 — в результате извержения вулкана Таал на Филиппинах погибли более полутора тысяч человек. За 10 минут на 10 км было уничтожено все живое;

1915 — атакуя французский порт Гавр, немецкий флот впервые использует подводные лодки;

1918 — Украинская Центральная Рада приняла создать добровольческую украинскую армию;

1930 — осуществлен запуск первого в мире радиозонда для исследования атмосферы;

1931 — в Лос-Анджелесе состоялась премьера немого фильма Чарли Чаплина «Огни большого города»;

1933 — канцлером Германии стал Адольф Гитлер;

1934 — в Мордовии стратостат «Осоавиахим-1» впервые в мире достиг высоты 20 тыс. 600 м. При спуске потерпел катастрофу и все три члена экипажа погибли.

1992 — в Хельсинки Украина присоединилась к членству Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ)

2004 — создана первая статья Википедии на украинском языке — Атом;

2007 — вышла в продажу операционная система Windows Vista.

В этот день родились: