Реконструкция. Фото: Суспільне

https://racurs.ua/n149708-boy-pod-krutami-vossozdali-skauty-v-jitomire-foto-video.html

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Бой под Крутами воссоздали представители житомирской ячейки скаутского движения «Пласт» сегодня, 29 января.

После исторической реконструкции участникам мероприятия показали фильм «Таинственный дневник Симона Петлюры». Об этом сообщает «Суспільне».





Председатель житомирского «Пласта» Игорь Макарчук рассказал, что таким образом они решили почтить память погибших и напомнить житомирянам о важных моментах украинской истории. Украинские скауты хотели показать, как выглядели воины того времени.



На мне форма Российской императорской армии, которая использовалась также многими сторонами украинской революции. Мой головной убор — это фуражка Российской императорской армии — на нем можно увидеть кокарду и Архистратига Михаила. Это символ Киева. Поэтому украинские военные использовали такие кокарды для самоидентификации, — рассказал пластун.

Напомним, ранее мы сообщали, что 29 января в Украине — День памяти героев Крут. В этот день в 1918 году на станции «Круты» состоялся бой между тремя сотнями украинских студентов и большевистскими отрядами Муравьева.

Около пяти часов патриоты отражали атаки вражеских сил и понесли значительные потери. Через некоторое время у студентов закончились патроны, и они начали отступление. Те, кому это не удалось, были захвачены в плен. Над пленными зверски издевались, а потом убили. Указ Президента Украины о «Дне памяти героев Крут» № 15/07 был подписан 15 января 2007 года.