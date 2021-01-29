Пластуни. Фото: Суспільне

https://racurs.ua/ua/n149708-biy-pid-krutamy-vidtvoryly-plastuny-u-jytomyri-foto-video.html

Ракурс

Бій під Крутами відтворили представники житомирського осередку скаутського руху «Пласт» сьогодні, 29 січня.

Після історичної реконструкції учасникам заходу показали фільм «Таємничий щоденник Симона Петлюри». Про це повідомляє «Суспільне».





Голова житомирського «Пласту» Ігор Макарчук розповів, що таким чином вони вирішили вшанувати пам’ять загиблих, і нагадати житомирянам про важливі моменти української історії. Українські скаути хотіли показати, як виглядали воїни того часу.











На мені форма Російської імператорської армії, яка використовувалася також багатьма сторонами протистояння української революції. Мій головний убір — це кашкет Російської імператорської армії — на ньому можна побачити кокарду та Архистратига Михаїла. Це символ Києва. Тому українські вояки використовували такі кокарди для самоідентифікації, — розповів пластун.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 29 січня в Україні — День пам’яті героїв Крут. Цього дня у 1918 році на станції «Крути» відбувся бій між трьома сотнями українських студентів і більшовицькими загонами Муравйова.

Близько п’яти годин патріоти відбивали атаки ворожих сил й зазнали значних втрат. Через деякий час у студентів закінчилися патрони, і вони почали відступ. Ті, кому це не вдалося, були захоплені в полон. Над полоненими звіряче знущалися, а потім вбили. Указ президента України про «День пам’яті героїв Крут» № 15/07 був підписаний 15 січня 2007 року.