Пам'ять Героїв Крут вшановують 29 січня. Фото: euro.kharkiv.ua

https://racurs.ua/ua/n149663-29-sichnya-ukrayinci-vshanovuut-pam-yat-geroyiv-krut.html

Ракурс

29 січня в Україні — День пам’яті героїв Крут. Цього дня у 1918 року на станції «Крути» відбувся бій між трьома сотнями українських студентів і більшовицькими загонами Муравйова.

Близько п’яти годин патріоти відбивали атаки ворожих сил й зазнали значних втрат. Через деякий час у студентів закінчилися патрони, і вони почали відступ. Ті, кому це не вдалося, були захоплені в полон. Над полоненими звіряче знущалися, а потім вбили. Указ президента України про «День пам’яті героїв Крут» № 15/07 був підписаний 15 січня 2007 року.

Також 29 січня — День поклоніння чесним веригам апостола Петра, в народі це день називають — Вериговий день. Здавна він також називався «Петра-покорму», оскільки треба було утримувати свійську худобу на зимових кормах ще другу половину зими.

Народні прикмети на 29 січня:

Мороз на Вериги віщує літню спеку.

Розкаркалося гайвороння — невдовзі збереться метелиця.

Пес качається по снігу — чекайте потепління.

У світі 29 січня відзначають День мобілізації зусиль проти загрози ядерної війни, оскільки цього дня була підписана «Делійська декларація». Першими в 1985 році документ підписали Індія, Греція, Мексика, Аргентина, Танзанія та Швеція.

Також 29 січня відзначають День пазла або головоломки, День скнари, День штату Канзас в США та Національний день кукурудзяних чіпсів в США.

29 січня в історії:

1635 рік — кардинал Рішельє заснував Французьку академію наук.

1896 рік — американський фізик Еміль Груббе вперше використав радіоактивне випромінювання для лікування раку.

1896 рік — відбулися перші випробування англійського танка.

1927 рік — у Лондоні відкрили «Park Lane Hotel» — перший готель, у кожному номері якого була ванна кімната.

Нагадаємо, 28 січня відзначали День Антарктиди. Саме цього дня 1820 року учасники першої російської антарктичної експедиції на човнах «Восток» і «Мирный» офіційно відкрили Антарктиду — шостий і останній відкритий материк.