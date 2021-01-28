Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти РФ. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/ua/n149662-zelenskyy-vviv-u-diu-rishennya-rnbo-pro-antyrosiyski-sankciyi.html

Ракурс

Санкції проти Російської Федерації схвалив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави 28 січня ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про введення персональних санкцій, які стосуються юридичних і фізичних осіб з Російської Федерації. Відповідний указ опублікували на веб-сторінці Офісу президента.

Зазначається, що контроль за виконанням рішення РНБО поклали на секретаря Олексія Данилова. Наразі невідомо, проти кого саме ввели обмеження, оскільки селекційний список не опубліковано. Також влада вирішила засекретити одне з рішень РНБО.

Крім того, повідомляється, що українське МЗС повідомило партнерам із США, Євросоюзу та інших держав про введення санкцій проти Росії.

Нагадаємо, Україна запровадила санкції проти низки російських та іноземних авіаперевізників, котрі здійснювали польоти в межах забороненої зони над тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим.