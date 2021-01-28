Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против РФ. Фото: ОПУ

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Ракурс

Санкции против Российской Федерации одобрил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства 28 января ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении персональных санкций, которые касаются юридических и физических лиц из Российской Федерации. Соответствующий указ опубликовали на веб-странице Офиса президента.

Отмечается, что контроль за выполнением решения СНБО возложили на секретаря Алексея Данилова. Пока неизвестно, против кого именно ввели ограничения, поскольку селекционный список не опубликован. Также власти решили засекретить одно из решений СНБО.

Кроме того, сообщается, что украинский МИД сообщил партнерам из США, Евросоюза и других государств о введении санкций против России.

Напомним, Украина ввела санкции против ряда российских и иностранных авиаперевозчиков, которые осуществляли полеты в пределах запрещенной зоны над временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым.