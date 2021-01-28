Рейтинг крупнейших автобрендов возглавил новый лидер. Фото: Яндекс

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Ракурс

Toyota (Тойота), автомобилестроительная компания из Японии, в 2020 году реализовала около 9,53 млн новых автомобилей. Это на 9,53 млн авто больше, чем в 2019 году.

Такие показатели позволили «Тойоте» обогнать немецкий концерн Volkswagen (Фольксваген) и возглавить рейтинг крупнейших автомобильных компаний в мире. Так, в прошлом году немцы продали 9,305 млн машин — на 15,2% меньше, чем за 2019 год. Об этом сообщает издание Bloomberg.

По информации специалистов, пандемия коронавируса серьезно повлияла на продажи немецкого бренда, особенно на рынке Европы. При этом Япония и Азия менее пострадали от COVID-19, благодаря чему «Тойота» смогла вырваться вперед.

В японской компании заявляют, что мировые продажи автомобилей сократились впервые за 9 лет, а машин всех марок концерна (включая Daihatsu и Hino) — впервые за 5 лет. Особенно меньше стали продаваться машины за пределами Японии — 7,37 млн авто (12,3%). А на рынках Латинской Америки продажи Toyota сократили на 31,2%, а в Индонезии — на 44,7%.

Что касается «Фольксваген», то этот концерн бессменно возглавлял рейтинг крупнейших автомобильных концернов по объемам продаж с 2016 по 2019 год.

Напомним, французский автопроизводитель PSA Groupe, выпускающий Peugeot, Citroen и Opel, объединился с итальянско-американским автоконцерном Fiat Chrysler Automobiles. Соглашение о слиянии в автомобильную группу Stellantis подписали в январе 2021 года. Отныне эта группа — четвертый крупнейший производитель автомобилей во всем мире.