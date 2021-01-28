Первый референдум в Украине могут провести в 2021 году. Фото: БУГ

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Провести первый референдум в Украине можно будет уже в 2021 году.

Это можно будет сделать после того, как принятый Верховной Радой закон № 3612 «О народовластии через всеукраинский референдум» вступит в силу в Украине. Документ еще должен подписать президент Владимир Зеленский. Об этом 28 января заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук в комментарии «Громадському радио», передает пресс-служба ВРУ.

Он выразил уверенность, что глава государства подпишет закон о референдуме уже в ближайшее время, и он вступит в силу. После этого уже можно будет собрать референдум, при этом количество референдумов в Украине на год — не ограничено. Само же проведение референдума зависит от инициативы общества, а не воли власти.

Также первый заместитель спикера добавил, что для проведения референдума среди избирателей должны избрать 60 человек, которые войдут в инициативную группу. Какие-то критерии отбора отсутствуют, надо лишь иметь право голоса. Представителей этой группы должны отобрать на собрании граждан Украины с участием 300 избирателей.

Впоследствии инициативная группа проведет соответствующие регистрационные процедуры в Центральной избирательной комиссии и соберет подписи для инициирования референдума.

Напомним, 26 января проект закона № 3612 «О народовластии через всеукраинский референдум» поддержали 255 народных депутатов. Документ предусматривает ряд видов всеукраинского референдума: утверждение закона о внесении изменений в разделы І, III и XIII Конституции, решение вопроса общегосударственного значения, изменение территории Украины или утрата силы законом Украины или отдельными его положениями.