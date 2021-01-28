Виктор Янукович получил подозрение из-за харьковских соглашений. Фото: kommersant.ru

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Подозрение в государственной измене объявили бывшему президенту Украины Виктору Януковичу.

Экс-главе государства, который скрывается от украинских правоохранителей, подозрение объявили из-за подписания так называемых харьковских соглашений в пользу России. Следователи Государственного бюро расследований сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Об этом 28 января сообщила пресс-служба ГБР.

Отмечается, что Янукович подозревается в том, что, действуя по предварительному сговору с российскими топ-чиновниками, в нарушение требований Конституции Украины и закона Украины «О международных договорах Украины», в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины, предоставил России помощь в проведении подрывной деятельности против Украины. Экс-президент 21 апреля 2010 года в Харькове подписал от имени Украины соглашение между Украиной и РФ, которым был продлен на 25 лет срок пребывания Черноморского флота Российской Федерации в Крыму.

В Бюро отметили, что в результате подписанных Януковичем так называемых харьковских соглашений был увеличен личный состав войск и военной техники Вооруженных сил России на территории Украины вместо подготовки к их уменьшению и выводу с территории Украины. По версии следствия, Россия сначала искусственно создавала долг Украины за поставки природного газа, после чего фактически бесплатно размещала Черноморский флот РФ в Украине якобы в погашение долга.

Напомним, 2 октября 2020 года Киевский апелляционный суд огласил приговор по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича, который скрывается в России.