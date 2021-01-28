Віктор Янукович отримав підозру через харківські угоди. Фото: kommersant.ru

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Ракурс

Підозру у державній зраді оголосили колишньому президентові України Віктору Януковичу.

Екс-главі держави, який переховується від українських правоохоронців, підозру оголосили через підписання так званих харківських угод на користь Росії. Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Про це 28 січня повідомила прес-служба ДБР.

Зазначається, що Янукович підозрюється в тому, що, діючи за попередньою змовою з російськими топ-чиновниками, в порушення вимог Конституції України та закону України «Про міжнародні договори України», на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній та економічній безпеці України, надав Росії допомогу у проведенні підривної діяльності проти України. Екс-президент 21 квітня 2010 року у місті Харкові підписав від імені України угоду між Україною та РФ, якою було продовжено на 25 років строк перебування Чорноморського флоту Російської Федерації в Криму.

У Бюро наголосили, що внаслідок підписаних Януковичем так званих харківських угод було збільшено особовий склад військ та військової техніки Збройних Сил Росії на території України замість підготовки до їх зменшення та виведення з території України. За версією слідства, Росія спочатку штучно створювала борг України за постачання природного газу, після чого фактично безкоштовно розміщувала Чорноморський флот РФ в Україні нібито в погашення боргу.

Нагадаємо, 2 жовтня 2020 року Київський апеляційний суд оголосив вирок у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича, який переховується в Росії.