Венеційську комісію попросили оцінити законопроекти про КСУ. Фото: zn.ua

https://racurs.ua/ua/n149658-razumkov-poprosyv-veneciysku-komisiu-roz-yasnyty-zakonoproekty-pro-ksu.html

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Венеційська комісія отримала лист від голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Спікер парламенту запитав думки Венеціанської комісії щодо двох законопроектів про діяльність Конституційного суду. Разумков просить роз’яснити думку експертів стосовно законопроектів «Про конституційний порядок» та «Про порядок розгляду справ та виконання рішень Конституційного суду України». Про це йдеться на сайті Венеційської комісії.

Цей запит є продовженням рекомендацій комісії, висловлених в її двох термінових висновках від грудня 2020 року щодо ситуації з механізмами запобігання корупції та реформи КСУ, — повідомляється на веб-сторінці.

Сьогодні, 28 січня, український парламент відправив на доопрацювання законопроект про діяльність КСУ, яким пропонується приймати Конституційному суду рішення двома третинами від свого складу (12 суддів) оскільки це абсолютна більшість. Зараз рішення можуть приймати 10 суддів. Закон також передбачає можливість заявлення відводу окремим суддям.

Як відомо, 27 жовтня 2020 року Конституційний суд за поданням групи народних депутатів визнав неконституційними низку положень антикорупційного законодавства та позбавив НАЗК повноважень. Через це Україна ризикує втратити підтримку Міжнародного валютного фонду, Світового банку та інших міжнародних партнерів. Також в Євросоюзі заявляли, що це скандальне рішення ставить під сумнів безвізовий режим із ЄС.

Нагадаємо, 27 січня президент Володимир Зеленський відкликав з Верховної Ради законопроект № 4288 «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства».