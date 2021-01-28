Венецианскую комиссию попросили оценить законопроекты о КСУ. Фото: zn.ua

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Венецианская комиссия получила письмо от председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Спикер парламента спросил мнения Венецианской комиссии относительно двух законопроектов о деятельности Конституционного суда. Разумков просит разъяснить мнение экспертов относительно законопроектов «О конституционном порядке» и «О порядке рассмотрения дел и выполнения решений Конституционного Суда Украины». Об этом говорится на сайте Венецианской комиссии.

Этот запрос является продолжением рекомендаций комиссии, высказанных в ее двух срочных выводах от декабря 2020 года по ситуации с механизмами предотвращения коррупции и реформы КСУ, — сообщается на веб-странице.

Сегодня, 28 января, украинский парламент отправил на доработку законопроект о деятельности КСУ, которым предлагается принимать Конституционному суду решение двумя третями своего состава (12 судей) поскольку это абсолютное большинство. Сейчас решение могут принимать 10 судей. Закон также предусматривает возможность заявления отвода отдельным судьям.

Как известно, 27 октября 2020 года Конституционный суд по представлению группы народных депутатов признал неконституционными ряд положений антикоррупционного законодательства и лишил НАПК полномочий. Из-за этого Украина рискует потерять поддержку Международного валютного фонда, Всемирного банка и других международных партнеров. Также в Евросоюзе заявляли, что это скандальное решение ставит под сомнение безвизовый режим с ЕС.

Напомним, 27 января президент Владимир Зеленский отозвал из Верховной Рады законопроект № 4288 «О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству».