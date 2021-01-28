Сериальный «психолог» Зеленского заработала миллионы на COVID-закупках. Фото: Слово и дело

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Оксана Обертинская больше не занимает должность консультанта Офиса президента по вопросам вирусологии.

Так, Обертинская больше не является экспертом лабораторного тестирования особо опасных вирусных болезней в Координационном совете по противодействию распространению коронавируса в Украине. На «коронавирусных» закупках Обертинская, которая сыграла эпизодическую роль психолога президента Голобородько, которого играл Владимир Зеленский в сериале «Слуга народа», заработала миллионы. Об этом 28 января сообщают УНН.

Отмечается, что в Офисе президента подчеркнули, что больше не пользуются экспертными услугами Обертинской. Журналисты выяснили, что она находилась в качестве эксперта Координационного COVID-совета в период с 27 апреля до 31 мая 2020 года и именно тогда посетила с инспекциями областные лабораторные центры и больницы.

Интересно, что география ее командировки частично совпадает с расположением будущих клиентов компании «Центр молекулярной диагностики», соучредителем которой позже стала Обертинская. УНН известно, что во время этих визитов эксперт Минздрава неоднократно подчеркивала свою близость к Офису президента, а в качестве доказательства приводила свою эпизодическую роль в сериале «Слуга народа», — пишет издание.

Журналисты выяснили, что Оксана Обертинская отвечает за учебно-методическую работу медико-профилактического и фармацевтического факультета и является доцентом на кафедре вирусологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика. На кафедре вирусологии заявили о том, что у Обертинской нет опыта лабораторного тестирования особо опасных вирусов, ей пришлось работать с возбудителями третьего и четвертого уровня — вирусами гриппа, ротавирусами.

В материале отмечается и то, что большинство научных статей и даже диссертация Обертинской касается исключительно распространения инфекционных заболеваний, вызванных ротавирусом.

Также издание пишет, что компания Обертинской «Центр молекулярной диагностики» заработала 6 млн грн накануне нового года на государственной ПЦР-закупке Харьковской областной клинической больницы. Всего за несколько месяцев существования ее компания уже заработала 18 млн грн на «коронавирусных» госзаказах. Кроме того, оказалось, что многопрофильное производство этой фирмы, в частности по разработке биотехнологий, находится в квартире старой жилой «сталинки».

Напомним, осенью прошлого года президент Украины Владимир Зеленский усомнился в официальной статистике распространение коронавируса.