Серіальний «психолог» Зеленського заробила мільйони на COVID-закупівлях. Фото: Слово і діло

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Оксана Обертинська більше не займає посаду консультанта Офісу президента з питань вірусології.

Так, Обертинська більше не єекспертом лабораторного тестування особливо небезпечних вірусних хвороб в Координаційній раді з протидії поширенню коронавірусу в Україні. На «коронавірусних» закупівлях Обертинська, яка зіграла епізодичну роль психолога президента Голобородька, якого грав Володимир Зеленський у серіалі «Слуга народу», заробила мільйони. Про це 28 січня повідомляють УНН.

Зазначається, що в Офісі президента наголосили, що більше не користуються експертними послугами Обертинської. Журналісти з’ясували, що вона перебувала в якості експерта Координаційної COVID-ради у період з 27 квітня до 31 травня 2020 року і саме тоді відвідала з інспекціями областні лабораторні центри та лікарні.

Цікаво, що географія її відрядження частково збігається з розташуванням майбутніх клієнтів компанії «Центр молекулярної діагностики», співзасновницею якої пізніше стала Обертинська. УНН відомо, що під час цих візитів експертка МОЗ неодноразово підкреслювала свою наближеність до Офісу президента, а в якості доказу наводила свою епізодичну роль у серіалі «Слуга народу», — пише видання.

Журналісти з’ясували, що Оксана Обертинська відповідає за навчально-методичну роботу медико-профілактичного та фармацевтичного факультету та є доцентом на кафедрі вірусології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. На кафедрі вірусології заявили про те, що в Обертинської немає досвіду лабораторного тестування особливо небезпечних вірусів, їй довелося працювати зі збудниками третього і четвертого рівня — вірусами грипу, ротавірусами.

У матеріалі зазначається й те, що більшість наукових статей і навіть дисертація Обертинської стосується виключно поширення інфекційних захворювань, викликаних ротавірусом.

Також видання пише, що компанія Обертинської «Центр молекулярної діагностики» заробила 6 млн грн напередодні нового року на державній ПЛР-закупівлі Харківської обласної клінічної лікарні. Загалом за декілька місяців існування її компанія вже заробила 18 млн грн на «коронавірусних» держзамовленнях. Крім того, виявилося, що багатопрофільне виробництво цієї фірми, зокрема з розробки біотехнологій, знаходиться у квартирі старої житлової «сталінки».

Нагадаємо, восени минулого року президент України Володимир Зеленський засумнівався в офіційній статистиці поширення коронавірусу.