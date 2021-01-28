Єрмак прокоментував скандал навколо Татарова. Фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n149656-iermak-prokomentuvav-skandal-navkolo-svogo-zastupnyka-tatarova.html

Ракурс

Андрій Єрмак, глава Офісу президента, прокоментував скандал навколо свого заступника Олега Татарова.

Єрмак заявив, що Татаров був призначений в Офіс президента не за рекомендацією чиновника з команди Януковича Андрія Портнова. Його кандидатуру підбирав кадровий департамент. Про це глава ОПУ розповів в інтерв’ю журналу НВ.

На той момент, коли ми відкривали вакансію, було запропоновано кілька кандидатур, проведено співбесіду і професійний рівень цієї людини нас влаштував. Це стало підставою для ухвалення рішення, — пояснив Єрмак.

Коментуючи репутаційні ризики для Банкової через роботу в команді ОП Татарова, який є фігурантом розслідування щодо афери з квартирами для Нацгвардії, Єрмак заявив, що мова йде про події минулого. Також чиновник зазначив, що при жодному президентові України раніше був би неможливим резонанс, якого набула справа Татарова — як і той факт, що «фігурантом може бути навіть співробітник Офісу президента».

Що говорить про стовідсоткову відкритість та нульову толерантність до корупції. Нині немає ніяких перешкод. Слідство йде, але поки з того, що я бачу, з того, що я знаю, — є якась інформація, але немає судового рішення. Ми як ніхто інший зацікавлені, щоб істина була встановлена, і ця справа опинилася у суді, — додав Єрмак.



Нагадаємо, голова правління «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін заявив, що Офіс президента України готує проект закону, яким планує забрати з підслідності Національного антикорупційного бюро кримінальні провадження стосовно топ-посадовців.

Раніше президент України Володимир Зеленський обіцяв, що будь-яка людина з його оточення, запідозрена у корупції, буде негайно звільнена.