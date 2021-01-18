Трансплантації в Україні нікому робити — МОЗ

https://racurs.ua/ua/n149141-transplantaciyi-v-ukrayini-nikomu-robyty-moz.html

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Трансплантації в Україні нікому робити — на брак кваліфікованих кадрів під час онлайн-брифінгу 18 січня поскаржився очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов.

З початку 2021 року в Україні зареєстровано 54 трансплант-координатори. Має бути щонайменше 500 таких спеціалістів, — зазначив Степанов.

За його словами, робота трансплант-координаторів є неодмінною складовою процесу трансплантації, реалізація якого без цих спеціалістів неможлива.

Головними функціями трансплант-координаторів є виявлення потенційного донора та проведення необхідних клінічних досліджень. Вони також встановлюють, чи є у потенційного донора прижиттєвий дозвіл на вилучення анатомічних матеріалів після визначення незворотної смерті, — розповів міністр.

Також трансплант-координатор організовує дослідження для визначення пари донор-реципієнт.

У вересні 2020 року уряд створив спеціалізовану державну установу — Український центр трансплант-координації, який забезпечує проведення усіх трансплантацій на національному рівні… Професія трансплант-координатора з’явилась у державному Класифікаторі професій лише у лютому 2019 року. Їх навчання здійснюється у Національній медичній академії післядипломної освіти імені Щупика, Національному інституті хірургії та трансплантації імені Шалімова, Запорізькій медичній академії післядипломної освіти МОЗ і Національному медичному інституті ім. Богомольця, — зазначив очільник МОЗ.



У профільному відомстві зазначили, що працюють над збільшенням кількості трансплант-координаторів у кожному відділенні з 212 спеціалізованих закладів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що єдиний аеромедичний простір створять в Україні у 2021 році. Пілотний проект запрацює у Києві та Львові вже у лютому та квітні, авіацію обіцяють залучати до перевезення тяжкохворих та органів на трансплантацію.