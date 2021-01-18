Трансплантации в Украине никому делать — Минздрав

https://racurs.ua/n149141-transplantacii-v-ukraine-nikomu-delat-minzdrav.html

Ракурс

Трансплантации в Украине никому делать — на нехватку квалифицированных кадров во время онлайн-брифинга 18 января пожаловался глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

С начала 2021 в Украине зарегистрированы 54 трансплант-координатора. Должно быть не менее 500 таких специалистов, — отметил Степанов.

По его словам, работа трансплант-координаторов является непременной составляющей процесса трансплантации, успешная реализация которого без этих специалистов невозможна.

Главными функциями трансплант-координаторов является выявление потенциального донора и проведения необходимых клинических исследований. Они также устанавливают, есть ли у потенциального донора прижизненное разрешение на изъятие анатомических материалов после определения необратимой смерти, — рассказал министр.

Также трансплант-координатор организует исследования для определения пары донор-реципиент.

В сентябре 2020 года Кабмин создал специализированное государственное учреждение — Украинский центр трансплант-координации, который обеспечивает проведение всех трансплантаций на национальном уровне… Профессия трансплант-координатора появилась в государственном Классификаторе профессий только в феврале 2019 года. Их обучение осуществляется в Национальной медицинской академии последипломного образования имени Щупика, Национальном институте хирургии и трансплантации имени Шалимова, Запорожской медицинской академии последипломного образования Минздрава и Национальном медицинском институте им. Богомольца, — отметил глава Минздрава.



В профильном ведомстве сообщили, что работают над увеличением числа трансплант-координаторов в каждом отделении из 212 специализированных учреждений.

Напомним, ранее сообщалось, что единственный аэромедицинское пространство создадут в Украине в 2021 году. Пилотный проект заработает в Киеве и Львове уже в феврале и апреле, авиацию обещают привлекать для транспортировки тяжелобольных и органов на трансплантацию.